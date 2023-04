Traité fondamental de la seule Philosophie

"Quand un homme, écrit Yeats, fait une oeuvre de génie, quand il invente une nouvelle façon de créer, n'est-ce pas parce qu'une connaissance ou une force venue de par-delà son esprit a fécondé son esprit ? " Ces paroles du grand poète irlandais nous aident à prendre la mesure de l'acte créateur mis en oeuvre par Maxence Caron, et qui est certainement le plus important vu depuis longtemps en philosophie. Ce bouleversement et cette renaissance de la langue et de la pensée étaient aussi désirés qu'inespérés en notre temps.