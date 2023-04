L'escadron de Catherine de Médicis. Tome 1, La Fille sage

XVIème siècle, les tensions entre catholiques et protestants sont à leur comble et Catherine de Médicis tente de préserver l'union de la monarchie. Dans ce contexte électrique, une jeune noble de province, Gabrielle, est conviée par son influente marraine à rejoindre la cour comme demoiselle d'honneur, contre l'avis de sa mère. Excitée et insouciante au contact de ce nouveau monde, Gabrielle rêve d'intégrer les prestigieux "escadrons volants" de la Reine composés de courtisanes-espionnes...