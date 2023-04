Terres de luttes

Luttes pour le logement au Pays basque Luttes de la terre en Loire-Atlantique Luttes féministes à Grenoble Luttes de l'énergie sur le littoral breton Luttes contre les violences policières dans les banlieues parisiennes Luttes contre l'extrême droite à Lyon Luttes anticolonialistes en Guadeloupe Où et pourquoi se mobilise-t-on aujourd'hui en France ? Il existe, dans certains territoires, une tradition de lutte spécifique qui s'est ancrée localement et se perpétue. Du littoral breton aux banlieues parisiennes, de la campagne basque aux universités lyonnaises en passant par l'archipel guadeloupéen, le journaliste Romain Jeanticou est allé à la rencontre de celles et ceux qui mènent ces combats. Dans les potagers de Notre-Dame-des-Landes, Paul, le doyen de la ZAD, raconte une vie de luttes bottes aux pieds en Loire-Atlantique. A Grenoble, Anne, jeune militante féministe, renouvelle les combats du tout premier planning familial du pays. A travers sept territoires et des dizaines de récits intimes et politiques, l'auteur dresse un tableau vivant de l'évolution du militantisme. On y entend les désillusions, la violence et le poids de l'engagement sur les existences, mais aussi le coeur vibrant et joyeux de la lutte. Romain Jeanticou est grand reporter au magazine Télérama, où il couvre depuis 2017 les luttes politiques et sociales.