L'agenda de la Famille Organisée. Edition 2023-2024

Un agenda de 16 mois ultra-simple pour s'organiser en famille sans chichis de septembre 2023 à décembre 2024 ! Retrouvez tous les mois : - Un planning mensuel avec un espace dédié aux parents et un autre aux enfants, un emplacement pour noter les priorités du mois et une activité à faire en famille. Pour chaque semaine : - Le planning hebdomadaire en une double-page - Un espace de notes - Une recette familiale et sa liste de courses - Une activité pour les enfants - Une astuces du quotidien Et enfin, tous les indispensables pour s'organiser : - 5 blocs de notes - Des stickers - Des pages ultra pratiques (contacts, emplois du temps, check-lists et budgets de vacances, etc.). 100% nouveau contenus !