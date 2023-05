Mon cahier de vacances Pokemon. Du CE2 au CM1

Gros succès des cahiers de vacances Pokémon en 2022 : 90% écoulés ! Un contenu ludique fidèle à l'univers Pokémon qui permet de réviser les notions essentielles de maths et de français abordées durant l'année de CE2. Idéal pour réviser pendant l'été et préparer au mieux sa rentrée en CM1. Dans ce titre : - Des exercices de maths et de français pour réviser en s'amusant - Des activités ludiques pour se détendre - Les corrigés complets Par les créateurs des Incollables. Conforme au programme. Conçu avec un enseignant.