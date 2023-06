Aimer son corps

Chacune des 44 cartes d'affirmation de ce coffret vous invite à aimer, à accepter et à prendre soin de votre corps. En faisant preuve de gratitude envers lui et en lui apportant une énergie positive de guérison, en peu de temps, vous l'aimerez vraiment et il vous aimera en retour ! Choisissez une carte le matin, placez-vous devant un miroir et lisez l'affirmation. Si une partie de votre corps vous pose souci, utilisez la carte correspondante pour y remédier. Ces cartes sont là pour vous rappeler que votre corps est unique, merveilleux et magnifique.