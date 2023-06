Marsupilami Tome 30 : Palombie secrète. Edition spéciale, Limitée (Opé été 2023)

En plein coeur de la jungle de Palombie, la tribu des Chahutas est en effervescence : le clan des Kouyonés revendique la possession de ses terres ancestrales et engage une lutte pour récupérer ce territoire sacré. Hors de question pour les Chahutas de laisser passer cet affront, d'autant que le Marsupilami est leur champion ! Celui-ci doit cependant se lancer dans un long voyage afin de rencontrer ses congénères en des lieux reculés, inconnus des hommes, où ils pourront célébrer un événement des plus exceptionnels. Si vous pensiez tout connaître de la Palombie et de l'existence des marsupilamis, préparez-vous à être surpris ! Ce nouvel album de la célèbre créature tachetée de Franquin explore un pan inédit de son espèce à l'occasion d'un rassemblement extraordinaire. Alors chuuut ! Plus un bruit : voici enfin dévoilé pour vous le secret le mieux dissimulé de toute la Palombie...