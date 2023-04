Mölang Tome 1 : Rires en plein air

Déjà célèbres en dessin animé, Molang et Piu Piu partagent aujourd'hui en BD un quotidien teinté de gentillesse et de bonne humeur. Trois histoires sans textes très tendres et joyeuses composent ce volume : Molang et Piu Piu jardinent. Leur activité printanière dérange les petits habitants du jardin. En jardinant, les deux amis vont déranger une famille de mulots, priver des merles de leur déjeuner et réveiller une petite taupe. Molang et Piu Piu vont heureusement trouver une solution pour qu'ils puissent tous cohabiter dans ce grand jardin printanier. C'est le carnaval, Piu Piu a un superbe costume d'autruche qu'il a passé la nuit à confectionner. Il va malheureusement l'abîmer lors d'une chute. Heureusement que Molang et ses amis sont là pour trouver une solution. Ils vont chacun donner un morceau de leur costume pour permettre à Piu Piu d'être le plus beau de la . C'est la fête foraine ! Piu Piu veut monter sur le grand 8 et insiste auprès de Molang, pourtant peu rassuré. Molang finit par céder mais la joie de Piu Piu est de courte durée car il réalise qu'il est trop petit pour l'attraction.