Dans une métropole anonyme d'un pays fragilisé, trois enfants jouent à " sauver la ville ". Trente ans plus tard, Abel a fui le pays, s'est reconstruit ailleurs et élève seul sa fille, Billie, la tenant loin de ses origines. Lorsque Georges, son ami de toujours, lui rend visite, il convainc Abel de rentrer pour accompagner les derniers jours de son père, malade. Sur place, ils retrouvent ce quotidien chaotique qui a éloigné Abel de ses racines autant qu'il a enchaîné Georges à sa terre. Un récit en quatre temps qui offre une réflexion sur l'identité, le déracinement et la transmission. Les Fusibles est le titre le plus personnel de Joseph Safieddine. Il y livre ses interrogations de fils d'immigré à la double nationalité. Cyril Doisneau ose un style plus moderne, plus contrasté.