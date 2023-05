L'académicien de juillet

Entre larmes et renaissance, une famille auvergnate à l'épreuve de la Grande Guerre. 1913. Orpheline, Pascaline, dix-huit ans, est fille de ferme chez les Gravierse dans le Cantal. Des liens tendres se sont tissés avec le fils de la famille, Jules, si bien qu'un mariage est célébré. Mais le temps du bonheur est court. La guerre éclate. Jules est mobilisé. La nouvelle de sa mort foudroie Pascaline qui confie ses peines à un grand châtaignier baptisé "L'Académicien" . Pour faire tourner la ferme, on fait appel à un jeune homme du pays, Victor, exempté en raison d'une malformation. Victor est un bon garçon et les parents de Jules, qui considèrent Pascaline comme leur fille, se prennent à espérer que ces deux-là se marient afin de leur succéder sur leurs terres. Le retour inattendu de Fernand, le frère aîné de Jules, disparu plusieurs années auparavant pour suivre une Parisienne, va mettre à mal cette naissante harmonie...