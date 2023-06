Tours des monts et lacs en Haut-Languedoc. réf 3481

Au coeur du parc naturel du Haut-Languedoc, le GR® de Pays est situé sur la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et océan Atlantique. Au nord se trouve les monts de Lacaune et le Caroux qui ravira les randonneurs sportifs. Le sud réserve quant à lui des pausages composés de plateaux et de lacs. Un choix d'itinérance avec plusieurs boucles de 2 à 4 jours pour faire, entre autre, le tour de l'Espinouse ou du lac de Laouzas.