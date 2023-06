Volcan du Cantal et Pays de Saint-Flour. réf 400

Le massif Cantalien est un formidable terrain de jeu pour les amateurs de grands espaces naturels avec ses 70 km de volcans dont le Plomb du Cantal et le Puy Mary. Le randonneur évolue entre 750 et 1 855 mètres d'altitude à travers des paysages à couper le souffle. Les marcheurs moins aguerris pourront sillonner les monts du Cantal en boucles de 20 à 45 kilomètres en 2 ou 3 jours. A l'Est de cette itinérance se trouve Saint-Flour, Pays d'art et d'histoire et site Clunisien, en contrebas des monts de la Margueride.