La Loire... à pied. Roannais ; Forez ; Lyonnais ; Pilat

45 randonnées dans la Loire pour explorer un territoire avec une palette de sites naturels propices à la randonnée. Au sud, non loin de Saint-Etienne, le massif du Pilat et ses panoramas sur le massif central et les Alpes. Plus haut vers l'est, les monts du Lyonnais et ses coteaux viticoles. Au nord ouest, les monts de la Madeleine qui évoquent les grands espaces. En descendant, sur le versant ouest, se dévoilent les terres du Forez, contrefort du Massif central ; ses hauts sommets marquent le passage du Puy-de-Dôme à la Loire.