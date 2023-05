La cabane - Interdit aux grands ! Tome 5 : Le grand soir des enfants

Charline et ses amis se retrouvent dans la cabane pour développer la petite république des enfants. Quelle n'est pas leur surprise de découvrir sur le terrain d'à côté une caravane dans laquelle vit Liseron. Il faut l'espionner pour en savoir plus ! La jeune femme ne tarde pas à découvrir Charline, Amélia, Paulin, Angelo et Tam. Elle leur explique qu'elle a quitté la grande école dans laquelle elle apprenait à devenir quelqu'un d'important. Convaincue que ce n'est pas la solution, Liseron a décidé d'arrêter ses études et de vivre en autonomie. Car elle s'inquiète pour l'avenir de la planète. Charline est partagée : même si elle a conscience du problème, elle préfère construire des choses en s'amusant, sans s'encombrer les idées avec des histoires tristes. Comment faire ? Une réflexion sur le monde de demain Comment s'investir pour le monde de demain et la sauvegarde de la planète sans angoisse ? Telle est la question à laquelle Charline est amenée à répondre avec toute sa petite bande de la république des enfants. Des ressources inépuisables Dans le monde, il y a des ressources épuisables. Mais il y en a d'autres, inépuisables, comme l'amitié. Charline, Amélia, Paulin, Angelo et Tam organisent une fête à laquelle ils invitent Liseron et Mamou. Vive ce grand soir des enfants !