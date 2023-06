Les Pouvoirs de la sophrologie

Des séances synthétiques et pratiques pour se libérer des blocages et déployer pleinement son potentiel. La sophrologie combine différentes techniques de respiration, de décontraction musculaire et de visualisation. On reconnaît aujourd'hui son efficacité dans la gestion du stress, mais Gilbert et Sylvie Cerf nous révèlent ses extraordinaires pouvoirs sur l'âme et l'esprit. En effet, la sophrologie leur a non seulement permis de retrouver leur pleine forme physique et mentale, mais aussi de déployer pleinement leur potentiel. Séance après séance, ils ont pu guérir leurs blessures, se réconcilier avec leurs émotions, se libérer des énergies négatives et réaliser leurs aspirations profondes. Ils invitent désormais le lecteur à faire de même. Leur guide d'introduction à la sophrologie est accompagné de 22 fiches pratiques et thématiques, parmi lesquelles : La " respiration du soleil ", pour retrouver force et énergie. Le " dialogue avec l'enfant intérieur ", pour calmer son esprit et gérer ses émotions. La " micro sieste de Dali ", pour améliorer ses capacités cognitives. Les " cinq sens ", pour atteindre son poids de forme. La " sophro-projection ", pour se préparer à vivre une situation à venir et attirer à soi le meilleur.