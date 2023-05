Ayurvéda cuisine pour tous les jours

La cuisine ayurvédique est très utilisée par les yogis. Savoir quoi manger en fonction de sa constitution n'est pas toujours facile, et les livres semblent être remplis de concepts complexes et de longues explications érudites. Dans ce livre, vous découvrirez 6 principes simples et plus de 80 recettes pour mieux manger avec l'Ayurvéda. Des explications claires, sans jargon superflu, pour intégrer les grands principes de la nutrition ayurvédique à votre cuisine, et être en phase avec vos besoins individuels. Tout cela grâce à des actions simples et concrètes qui tiennent compte de votre vie, et applicables même si vous ne connaissez pas votre profil ayurvédique.