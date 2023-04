Les Chemins du Mont-Saint-Michel. 10 parcours vers la "Merveille de l'occident"

- Au xve siècle, un premier réseau de chemins, convergeant vers le Mont-Saint-Michel, s'est créé, à l'image de ce que furent les différents chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. - Dans cet ouvrage se dévoile une itinérance culturelle pour tous, mais aussi spirituelle pour certains, sur des routes promues par l'association Les Chemins du Mont-Saint-Michel. - Avec plus de 200 photos, un riche patrimoine naturel et architectural est mis en lumière. - 10 grands itinéraires à découvrir : au départ de Cherbourg, de Barfleur, de Caen, d'Amiens via Rouen, d'Orléans via Chartres, de Paris, de Clisson, d'Angers, de Tours et de Saint-Malo.