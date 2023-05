Les Chagrins de Jacob. Roman

Dans ce récit écrit à la première personne, Jacob, jeune Juif âgé d'une vingtaine d'années, revient sur son passé et sur l'enchaînement des événements tragiques qui l'ont conduit jusqu'au crime. Sont ainsi revécus l'enfance en Tunisie, le premier bonheur perdu avec la mort précoce de la mère, alors qu'il n'a que cinq ans, et le remariage du père avec une femme, Adrienne, vite maltraitante, notamment avec Madeleine, soeur de Jacob, sourde et muette de naissance. Puis surviennent le drame de l'exil en France dans les années 60, la difficile découverte d'une terre étrangère, l'effondrement psychique du père, submergé par une mélancolie chronique, et la haine croissante de Jacob à l'égard de la marâtre qu'il rend responsable de tous les chagrins qui l'accablent.