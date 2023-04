La découverte de l'amour et du passé simple Tome 3 : Simon et Peggy

Nous traversons avec Simon, désormais adolescent, les années qui précèdent mai 68, où les jeunes gens découvraient le monde dans des cafés conviviaux, s'affrontaient dans des jeux, s'initiaient à la politique. Simon, narrateur haut en couleur, fréquente le ciné-club, découvre films et livres, mesure l'écart entre les Juifs orientaux dont il fait partie et les juifs européens qui ont vécu la Shoah... Et puis Peggy, que Simon fréquente pudiquement, illustre ce qu'étaient les premières relations amoureuses aux attouchements timides et craintifs...