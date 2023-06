Tout ce qui est secret

"Si vous ne faites pas confiance à un ancien flic corrompu, à qui allez-vous faire confiance ? " Par une nuit de janvier, Archer, ambulancier-secouriste, est appelé pour un accouchement. Comme tout s'annonçait calme, il espérait naïvement avoir enfin un peu la paix. Arrivé sur place, il tombe sur un secret susceptible briser la carrière du maire de la ville, John O'Toole. Ce rejeton de la dynastie politique locale vise le siège de gouverneur, et ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent. Il charge Conroy, ancien flic corrompu et brutal, de régler le problème. O'Toole recourt à tous les moyens pour transformer la vie d'Archer en enfer. Ce qui est d'autant plus facile que le journal local a déjà fait à ce dernier une bien mauvaise publicité. Comme si cela ne suffisait pas, un milicien survivaliste, qui tient Archer pour responsable de la mort de sa femme, décide de se venger. Mais au point où en est Archer, un ennemi de plus ou de moins ne fait pas une grande différence.