Un secret dans la brume - Mystérieuse disparition

Un secret dans la brume, Elle James En arrivant au manoir de Cape Churn, Dixie Reeves découvre avec stupéfaction l'imposante demeure construite sur une falaise abrupte. Bientôt elle est reçue par Andrew Stratford, le séduisant milliardaire qui l'a engagée pour veiller sur lui et Leigha, sa fille de six ans, une enfant sauvage qui s'échappe souvent pour de mystérieuses escapades... Mystérieuse disparition, Colleen Thompson Sans nouvelles de son père et de ses deux enfants, Liane part à leur recherche... Inlassablement, elle chevauche à travers les vallons tandis qu'à ses côtés Jake Whittaker, son amour de jeunesse, tente de la rassurer. Pourtant, rien ni personne ne peut calmer son angoisse. Car un homme est à leur poursuite : Mac McCleary, son ex-mari, un individu violent et prêt à tout pour se venger d'elle. Romans réédités