Une enfant en danger - Le rempart du mensonge

Série "Le défi des Hollister" - Tomes 3 & 4 / 4 Des frères en mission. L'amour à protéger. Une enfant en danger, Beverly Long En retrouvant Summer, la femme qui lui a brisé le coeur quinze ans plus tôt, Bray a compris qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Aujourd'hui, elle est divorcée, elle a deux enfants - un grand garçon et une fillette de cinq ans - et un passé dont elle se refuse à parler. Jusqu'au jour où Adie, sa fille, est enlevée, et c'est vers Bray qu'elle se tourne pour qu'il la retrouve... Le rempart du mensonge, Beverly Long Rafe est vivant ! En voyant réapparaître son mari, disparu en mer quatre ans plus tôt, Trish est submergée par le bonheur. Mais bientôt elle sent la peur monter en elle. Car elle vient de comprendre que Rafe est revenu pour la protéger, et que l'agression dont elle a récemment été victime n'était qu'un piège destiné à le faire sortir de la clandestinité... Romans réédités