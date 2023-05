Affaires d'Etat - Guerre Froide Tome 3

Quand le passé nous rattrape... Washington, 1964. Pendant que Rossenko, un ex-agent de l'Est, est prêt à faire des révélations chocs au FBI, la tension monte en France. De toute évidence, il y aurait une taupe du KGB dans l'entourage du général de Gaulle ! Au sein du SDECE, l'agent Ogier, chargé de mener l'enquête, identifie rapidement trois suspects, tous des gaullistes fidèles. Parmi eux, un profil attire tout particulièrement l'attention. Les masques ne vont pas tarder à tomber... Ogier découvre la double identité de la violoniste Lola Petrescu tandis qu'outre Atlantique, Rossenko est pris à son propre jeu et incarcéré par la CIA. Alors que les investigations se poursuivent, un coup de théâtre va ébranler l'ensemble du SDECE : et si la fameuse taupe était sous leurs yeux depuis le début ?