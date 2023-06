Scandaleuse union - Une liaison avec son patron

Série " Séduisants héritiers " – Tomes 1 & 2 / 4. Quatre frères voient leur vie bouleversée par un héritage... et par l'amour ! - Scandaleuse union, Naima Simone : Alors que son père lui impose d'épouser Cain Farrell, Devon est plus tourmentée que jamais. Elle voudrait détester ce riche héritier qui se montre toujours si froid et inflexible envers elle. Or c'est une tout autre émotion qu'il éveille en elle, depuis qu'ils ont échangé un brûlant baiser : du désir à l'état brut... - Une liaison avec son patron, Naima Simone : Mycah est sous le choc. Son nouveau patron, Achille Farrell, est l'homme avec qui elle a partagé une délicieuse nuit d'abandon quelques semaines auparavant. Travailler pour lui risque d'être infernal... Alors qu'elle tente de garder ses distances, l'attraction entre eux est si forte qu'ils entament bientôt une torride liaison. Une aventure interdite qui se complique davantage encore lorsque Mycah se découvre enceinte...