Georges N° 36, avril - mai 2023 : Ecologie

Georges se met au vert et dédie son numéro de printemps à l'écologie ! Sujet important et régulièrement demandé par ses jeunes lectrices et lecteurs, Georges abordera ce thème "à sa manière" , pour apprendre et découvrir en s'amusant. Dans la partie Histoires, nous retrouverons : Alexandre Géraudie, un an après sa drôlissime histoire de Georges N°Dessin, revient avec une création en BD ; Panpi et Gorri, toujours aussi "nature" ; l'histoire vraie d'une écologiste avant-gardiste. Dans la partie Jeux, nous aborderons le réchauffement climatique, la réduction des déchets, la réalisation de pancartes pour la prochaine manif et la biodiversité. Le paper toy sera en forme d'écureuil, petit animal protégé ! Et pour les Activités, il s'agira de préparer des encres végétales, cuisiner des épluchures, fabriquer un hôtel à insectes, concevoir des super objets en récup'. Sans oublier les chroniques de livres, un reportage rempli de bonnes actions et le quiz final... Bref, un numéro à énergie positive pour nos jeunes pousses !