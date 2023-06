La disparition d'Audrey Wilde

Dans les années 60, au coeur de la campagne anglaise, quatre soeurs sont confrontées à l'énigme de la disparition de leur cousine. " Une histoire passionnante : des soeurs, des secrets et un mystère non résolu. " Kate Morton Lorsque Margot, quinze ans, et ses trois soeurs arrivent au Manoir d'Applecote en juin 1959, elles espèrent passer un été tranquille dans la campagne anglaise. C'est compter sans leur oncle et leur tante, qui ne parviennent pas à se remettre de la disparition de leur fille Audrey, cinq ans auparavant. Alors que les tensions entre les soeurs grandissent suite à la visite de deux beaux voisins, Margot se sent irrépressiblement attirée par le mystère de la disparition de sa cousine. Lorsque que l'été prend une tournure macabre, les soeurs doivent s'unir pour faire un choix cornélien. Cinquante ans plus tard, Jesse est prête à tout pour que sa famille quitte Londres et leur maison, encore hantée par le souvenir de l'ex-femme décédée de son mari. Le splendide manoir d'Applecote, au coeur de la campagne anglaise, semble être la destination idéale. Mais Jesse se sent de plus en plus isolée dans cette immense demeure, le conflit entre elle et sa belle-fille s'envenime et elle est taraudée par toutes les rumeurs qui courent sur le manoir... " Une histoire passionnante : des soeurs, des secrets et un mystère non résolu. " Kate Morton " L'une des romancières les plus captivantes du moment. " Lisa Jewell " Fascinant et riche en suspense " Clare Mackintosh