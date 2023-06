J apprends a compter

Grâce à ce livre aux pages effaçables, l'enfant découvre les nombres jusqu'à 10 et apprend à compter. Il révisera ainsi des notions abordées durant l'année scolaire par le jeu : la comptine numérique et les différentes représentations des nombres, compter des fruits et relier des aquariums pour comparer des collections, écrire les chiffres et relier des bonbons pour associer un chiffre à une quantité, dessiner des oeufs et des roseaux pour compléter des collections, entourer les ingrédients d'une recette pour associer une quantité à un chiffre... Avec le feutre et la gomme, il peut ainsi s'entraîner, effacer et recommencer autant qu'il le souhaite.