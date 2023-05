China Li Tome 4 : Hong-Kong - Paris

Li et Chou tentent de rejoindre Zhang, mais les nationalistes ont détruit son repaire. Ils apprennent alors qu'il a trouvé refuge dans le Hubei, chez un Seigneur de guerre. Très malade, Zhang confie à Li que son fils a disparu, kidnappé par les hommes de Mao. Il se trouverait à Nankin. Li part immédiatement à sa recherche, mais Nankin tombe aux mains des Japonais qui mettent la ville à sac et commettent de terribles atrocités. Meurtrie, Li parvient à gagner Hong Kong, comme le lui avait conseillé son père, et décide de se battre pour reprendre la direction de la Bande Verte.