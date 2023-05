Temps. Les mystères de Chronos

Le temps coule-t-il ? Peut-il s'arrêter ? Comment le mesure-t-on ? Il existe un temps d'expériences, marqué par des souvenirs et des désirs, un temps pour le pouls d'un coeur ou le clignement d'un oeil. Et il existe un temps des grandes distances cosmiques et de l'infiniment petit. Chronos est un mystère, pour les physiciens d'aujourd'hui comme pour les premiers humains et celui qui le maîtrise, domine le monde. L'histoire du temps est une histoire longue, marquée par un avant et un après. Mais en s'aventurant dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, il faut accepter certains paradoxes et imaginer un non-lieu et et un non-temps dont sont issus deux couples inséparables : l'espace-temps et la masse-énergie. Guido Tonelli nous emmène dans un voyage au cours duquel nous apprendrons à écouter la mesure de notre temps intérieur, à ressentir l'accélération et l'attente, lesquelles à leur tour modifient les dimensions du temps, celui de nos souvenirs et celui de notre avenir.