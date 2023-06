Qui est qui ? les animaux à ne pas confondre

Plus de 50 animaux à ne plus confondre ! Crocodile ou alligator ? Lama ou alpaga ? Léopard ou guépard ? Abeille ou guêpe ? Grenouille ou crapaud ? Lapin ou lièvre ? Etc. Trouve tout ce qu'il faut dans ce livre pour les distinguer : -Une multitude d'indices pour les différencier -" A toi de jouer ! " : une astuce d'identification à chaque page -Plein d'infos étonnantes pour briller à la récré -Des fiches d'identité pour mieux connaître les animaux -5 parties thématiques pour mieux comprendre comment ces animaux se déplacent, mangent, chassent, se défendent, etc. Une encyclopédie animalière revisitée de façon ludique et visuelle ! Un livre documentaire pour les enfants dès 5 ans.