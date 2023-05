Histoire du costume en Occident

De la rude vêture préhistorique à l'harmonie étudiée du costume antique, de l'habillement grave du Moyen Age aux modes recherchées et fantaisistes du vêtement des temps modernes, cet ouvrage n'est pas une énième histoire du vêtement mais plutôt une analyse transversale de ce phénomène complexe qu'est le costume, de ses données matérielles à ses motivations psychologiques. Dressant un panorama vaste et complet, les auteurs s'emploient à explorer les sources historiographiques, la question de la fabrication, l'évolution des formes du vêtement en liaison avec l'histoire des moeurs, sa fonction en tant que signe social ainsi que son rôle taxinomique entre âges, classes, fonctions, profession ou activité particulière ainsi que son statut en tant que reflet de l'expression personnelle de l'individu. En partant du rapprochement de l'iconographie et des sources textuelles, cet ouvrage devient l'outil indispensable pour tous ceux souhaitant avoir une connaissance exacte et précise du sujet.