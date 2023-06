Pour la famille Bennet, qui compte cinq filles à marier, l’arrivée de deux jeunes et riches célibataires dans le voisinage est une aubaine. Le sombre Mr Darcy saura-t-il vaincre le mépris d’Elizabeth? Les sœurs de Mr Bingley parviendront-elles à le dissuader de déclarer ses sentiments à Jane? Tissé de nombreuses péripéties cocasses et cruelles, Orgueil et préjugés s’achèvera-t-il par le happy end tant attendu? Du Journal de Bridget Jones à Orgueil et préjugés et zombies, en passant par l’adaptation bollywoodienne Bride and Prejudice, le chef-d’oeuvre de Jane Austen a inspiré des séries romanesques, des films, des bandes dessinées, et demeure, près de deux siècles après sa parution, l’un des romans anglais les plus lus dans le monde.