Comment le corps d'un jeune milicien collaborateur, victime de représailles en août 1944 au moment de la Libération dans une petite ville de province, a-t-il pu se retrouver pensionnaire d'une sépulture juive aux côtés d'une lignée d'Ashkénazes ? Comment Madeleine et Germaine, pourtant si peu semblables, ont-elles pu nouer une relation aussi obstinée et inaltérable, au point que le fils de l'une prenne place dans le caveau familial de l'autre ? Ce qui pourrait ressembler à une farce du destin, à un hasard malicieux au regard de la grande Histoire, devient la superbe évocation d'une confiance désintéressée et d'une loyauté sans faille, le dévoilement progressif d'un acte de bonté, à hauteur de femme et à l'aune d'une amitié jamais démentie... Une toute petite histoire, une étincelle qui fait la grandeur de l'humain.