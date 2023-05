Planches apéro !. 25 repas ultra-gourmands à picorer entre amis

Composez 20 planches généreuses qui impressionneront vos invités, de la classique planche fromage-charcuterie à la veggie, en passant par la tex mex ou les saveurs venues d'Asie... Découpez et préparez quelques ingrédients, réalisez quelques recettes très simples et disposez le tout joliment pour des planches colorées et réussies à tous les coups !