Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte

A l'invitation du Louvre, plus de soixante oeuvres du musée napolitain de Capodimonte ont exceptionnellement pris place sur les cimaises du musée parisien. Tableaux, dessins, objets d'art et porcelaines de grands maîtres parmi lesquels Masaccio, Bellini, Michel-Ange, Raphaël, Titien, Caravage ou Guido Reni rejoignent, le temps d'une exposition, les oeuvres du Louvre en son coeur historique, notamment dans la Grande Galerie. C'est le dialogue puissant et fécond entre ces deux collections d'art italien parmi les plus riches et les plus vastes du monde que donne à voir cet ouvrage. Spécialistes, écrivains et conservateurs des deux institutions y expliquent l'origine et la diversité des collections du musée de Capodimonte et proposent un regard croisé entre Naples et Paris, mettant en lumière les échanges artistiques qui ont jalonné l'histoire des deux villes.