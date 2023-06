Le mal en personne

Condamné à vingt et un ans de réclusion pour le meurtre, assorti de viol et d'actes de torture, de plusieurs jeunes femmes, Tom Kerr purge sa peine. Lors d'une reconstitution près de la forêt d'Eftanglandet à laquelle il a accepté de participer, il réussit à s'enfuir malgré des mesures de sécurité renforcées. Manifestement, il a bénéficié d'une complicité. Tout désigne celui que les journalistes ont surnommé "l'Autre" et qui pourrait bien être encore plus dangereux. William Wisting, qui était responsable de l'opération, va devoir non seulement faire face à une sournoise enquête en interne, mais surtout retrouver au plus vite un criminel d'une espèce à part : un individu mû uniquement par le désir et le plaisir de faire le mal.