Quand des crimes étranges sont commis en Californie dans les années 50, un détective privé et une journaliste new-yorkaise s'intéressent à une base secrète en plein désert. Red Creek Shuffle est un polar parodique et fantastique, qui se situe quelque part entre un film de Tarantino et une bd de Torpédo. Ce récit choral de Corbeyran, le scénariste aux 400 BD, combine intelligemment l'originalité du fantastique avec la puissance addictive des séries policières mystères.