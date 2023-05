Sicile. Iles Eoliennes

Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidé par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des régions moins connues, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant de nouvelles activités en lien avec la culture du pays. Dans ce guide Sicile, nos auteurs vous proposent de découvrir en profondeur ce qui fait l'identité de cette île méditerranéenne : temples antiques et villes baroques, réserves naturelles et villages de pêcheurs, les mythiques Palerme et Syracuse, sans oublier le caractère volcanique du territoire, de l'Etna aux îles Eoliennes. - Des circuits sur mesure, adaptés à la durée de votre séjour et de vos envies, ainsi qu'un circuit en train, pour prendre le temps de voyager sans voiture. - Les adresses coups de coeur de nos auteurs : chambres d'hôtes dans des palais, fermes-auberges au milieu des oliviers, restaurants de poissons, pâtisseries et céramistes. - Des randonnées pour découvrir la réserve du Zingaro, parcourir les massifs des Madonie et des Nebrodi entre arbres géants et cascades, et partir à l'ascension de l'Etna ou du Stromboli. - Une sélection des plus belles plages, criques intimes ou étendues de sable doré. - Toutes les activités pour profiter de votre voyage : excursions en bateau, sorties plongée, balades culinaires sur les marchés...