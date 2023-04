Un temps en famille. Des façons simples de parler les 5 langages de l’amour à vos enfants

Avez-vous déjà vécu un dîner accompagné de grimaces et de grognements après une longue journée de travail ? Avez-vous déjà dû affronter de la résistance au moment d'habiller vos enfants ? Pourquoi est-ce si difficile de fermer une porte sans la claquer ? Gary Chapman et Jen Mickelborough connaissent bien ces petits êtres humains au comportement parfois difficile, et ils se sont demandé comment les aimer d'une meilleure manière. Ce livre regorge d'activités familiales en rapport avec les cinq langages de l'amour. Vous y trouverez : des idées pour les jours de pluie, les journées ensoleillées, et les vacances ; des idées pour se relaxer et d'autres pour bouger, des idées créatives ou de nouvelles expériences à vivre en famille. Un temps en famille facilitera vos journées et les rendra plus agréables !