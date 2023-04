Le Réseau Papillon Tome 7 : Les rails de la honte

Le réseau papillon s'unit à nouveau pour sauver Edmond et sa famille de la déportation ! Automne 1942 - L'étau se resserre autour du peuple juif. Alors que les rafles débutent en France, la famille d'Edmond est arrêtée. Lui n'échappe que de justesse aux policiers... C'est une course contre la montre qui est lancée pour saboter le voyage et sauver les siens. Avec ses amis du Réseau Papillon, Edmond tentera tout pour empêcher leur déportation.