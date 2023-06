Villageois LVL 999 T02

Les aventures épiques et pleines de rebondissements de Villageois LVL 999 ! Depuis sa rencontre avec Alice, la fille du roi démon, Kagami, un villageois de niveau 999, lutte pour bâtir un monde où les démons et les hommes pourront un jour coexister et vivre en paix. Lorsqu'il apprend que le roi a ordonné l'attaque d'une ville humaine, il prend la direction du palais pour sonder les véritables intentions du monarque, qui n'avait jamais exprimé la moindre animosité envers les humains jusqu'alors. Comment un villageois, faible par nature, est-il parvenu au niveau 999 ?