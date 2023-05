Warlock et Les Gardiens de l'Infini : L'intégrale. 1993. Tome 2

Adam Warlock a réparti les Pierres de l'Infini entre six personnes, afin de protéger l'univers d'une nouvelle catastrophe (le traumatisme de la période Thanos reste encore ancré dans les esprits) mais de nombreux défis attendent Gamora, Drax, Dragon-Lune et Pip le Troll ! En effet, pour être à la hauteur de sa tâche et être complètement neutre, Warlock a chassé tout le bien et le mal qui étaient en lui. On connaît Magus, sa part maléfique, mais sa part bienveillante n'est-elle pas toute aussi dangereuse ? Avec sa participation au troisième volet cinématographique des aventures des Gardiens de la Galaxie, Adam Warlock va très certainement susciter beaucoup d'attention cette année. Cet album est d'autant plus incontournable qu'il est lié à la saga La Croisade de l'Infini, l'une des suites données par Jim Starlin à l'épopée qui a inspiré les mythiques Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame !