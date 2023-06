Crazy Food Truck T01

Baston et gastronomie en plein désert ! Paré de son tablier de cuisine, Gordon sillonne le désert au volant de son food truck. Mais, faute de client, il finit souvent par manger ses propres sandwichs... Sur la route d'une oasis, il manque de peu d'écraser le sac de couchage posé en plein milieu du chemin où dort... une adolescente ! Réveillée par l'odeur de nourriture, elle dévore tout ce qu'elle trouve. Sa faim est sans limite ! Le chef est plutôt content d'avoir enfin quelqu'un pour apprécier ses plats. Le lendemain, il est interpellé par l'armée, à la recherche d'une certaine Alisa, qui n'est autre que la jeune goinfre... Gordon tente de la dissimuler, mais ses efforts sont inutiles : elle se lance d'elle-même à l'attaque de ses poursuivants avec une dextérité extraordinaire ! Son protecteur n'est pas en reste. En pleine course-poursuite, il dévoile les options de son restaurant ambulant : un moteur à nitroglycérine et un canon géant intégré ! Loin d'être un simple cuistot, Gordon est lui aussi un hors-la-loi en fuite... Embarquez dans une joyeuse cavale en plein désert, à la frontière entre Mad Max et Top Chef ! Dénicher des ingrédients, inventer de nouvelles recettes, satisfaire le client, tout ça entre deux combats épiques... Le quotidien du Crazy Food Truck est loin d'être monotone !