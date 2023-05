Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. (Texte abrégé)

Dossier pédagogique de Cédric Hannedouche Le jeune d'Artagnan arrive à Paris avec un objectif en tête : devenir mousquetaire pour servir le roi Louis XIII. Très vite, il rencontre Athos, Porthos et Aramis et s'engage auprès d'eux. " Tous pour un, un pour tous ! " Ensemble, ils vont devoir déjouer des complots politiques et mener de périlleux combats... Un roman historique de cape et d'épée, à découvrir dans une version abrégée pour les élèves de Quatrième. Les points forts de l'édition " Déclic " : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).