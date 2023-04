Lyon. En quelques jours, avec 1 Plan détachable

Toutes les clés pour découvrir Lyon en quelques jours. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Lyon en quelques jours. La basilique de Fourvière, le Musée gallo-romain, la place des Terreaux, le parc de la Tête d'Or... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un chapitre entièrement consacré au quartier des Confluences et à son musée. Un découpage de la ville en quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Une auteure qui vit à Lyon et adore sa ville. Des sections ciblées (les sorties avec les enfants, le spectacle vivant, la vie nocturne...) et des focus sur les spécialités culinaires lyonnaises et les différents types d'établissements (bouchons, brasseries...) dans cette capitale de la gastronomie. Un plan détachable avec tous les sites, un index des rues et un plan des transports.