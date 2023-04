Pour une pratique réflexive de l'intervention psychoéducative

Cet ouvrage est né d'une préoccupation par rapport à l'importante diminution des espaces de dialogue et de réflexion dans les milieux d'intervention dans lesquels les psychoéducatrices et psychoéducateurs sont appelés à travailler. Il présente les fondements des pratiques réflexives, des illustrations de pratiques réflexives et des applications concrètes de ces pratiques en psychoéducation.