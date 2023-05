Obscuritas. Une enquête de Rekke & Vargas

Affaire Jamal Kabir : un arbitre de football est assassiné après un match. Le suspect n° 1, Giuseppe Costa, vient de Husby, un quartier défavorisé de Stockholm. Micaela Vargas, jeune policière ambitieuse mais inexpérimentée, est mise sur l'enquête. Vargas, pourtant, ne croit pas un instant à la culpabilité de Costa, tout comme Hans Rekke, brillant psychologue consulté sur l'affaire. Alors que la police les écarte, embarrassée par leurs avis discordants, ils décident de poursuivre l'enquête de leur côté. Et de la résoudre, à n'importe quel prix. Quand l'improbable duo se retrouve face à la CIA et qu'émergent des liens avec les talibans, Vargas et Rekke s'interrogent : Jamal Kabir était-il celui qu'il prétendait être ? Traduit du suédois par Rémi Cassaigne. Biographie de l'auteur : Né à Stockholm en 1962, David Lagercrantz est journaliste et écrivain. Il acquiert sa renommée mondiale en imaginant les tomes 4, 5 et 6 de la série à succès Millénium de Stieg Larsson, traduits dans une vingtaine de pays. Obscuritas est le premier tome de cette série policière. "Un polar original sur le monde des talibans". Les Echos " Une intrigue touffue pour un nouveau duo qui promet ! " Courrier de l'Ouest " David Lagercrantz surprend en entraînant son enquête dans la tourmente du 11 septembre 2001. Son récit des persécutions de musiciens par les talibans au pouvoir en Afghanistan dans les années 1990, donne à ce polar nerveux et captivant un écho terrible avec l'actualité. " La Croix " On assiste à la naissance d'un duo d'enquêteurs plutôt redoutables. De quoi frissonner durablement. " L'Alsace " Lagercrantz plonge dans ce puzzle de l'après-11 septembre en mêlant adroitement réalité et fiction. Il prend son temps. Ce n'est qu'à mi-parcours qu'il trouve son rythme de croisière, que l'intrigue s'accélère pour arriver au final très réussi. " Le Soir " On retrouve la tendresse de Lagercrantz pour les personnages complexes et non conformes, son sens des dialogues bien frappés et un art consommé de faire résonner la petite avec la grande histoire. " Le Temps " L'enquête vertigineuse, aux ramifications internationales, fait voyager le lecteur de l'Afghanistan, sous l'emprise des talibans, jusqu'à une école de musique moscovite, avec un détour par l'Allemagne. Le tout saupoudré d'une " participation " de la CIA. C'est toute la force d'Obscuritas : marier page turning haletant et contexte géopolitique actuel. " Le Vif