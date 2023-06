Moi, Satan

Des dieux, des héros et des mythes... Des écrivains donnent la parole à des figures légendaires qui les hantent. Tel est le pari de cette collection qui est aussi un voyage à travers la peinture. On connaît tous Satan, du moins le croit-on. Il serait l'incarnation du Mal, l'ennemi juré de Dieu et des Hommes. On lui prête différents noms, Lucifer, le Diable, le Démon, le Malin... Différentes formes aussi, serpent, dragon, monstre à queue, à cornes et à crocs. Et parfois homme ou femme... Car si Dieu est unique, le diable, lui, est multiple, et son rôle évolue au gré du temps et de la société. Au commencement, Satan tente l'Homme pour mieux veiller aux intérêts de Dieu. Satan, en serviteur zélé, qui l'eût cru ? Mais l'ange tourne mal. Le voilà expulsé du Ciel pour avoir voulu égaler le Seigneur. Satan, le paria qui fait peser le péché et la mort sur l'humanité. Devenu roi du Monde, il terrorise l'Homme. Mais se retrouve six pieds sous terre pour avoir mené Jésus à la croix. L'ange doublement déchu, maître incontesté de l'Enfer ! Et si, dans une ultime bravade, ce génie de la transmutation s'était invité au plus profond du coeur de l'Homme ?