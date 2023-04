De sang, d'écume et de glace Tome 3 : Atlantis

Dernière étape pour lever le voile sur les mystères de l'océan Après avoir été manipulée et abandonnée par Mewen, Perséphone est anéantie. Comment pourrait-elle se remettre d'une telle trahison ? De retour à la case départ, la Iémanja est bien décidée à se venger et à reprendre ce qui lui a été volé... Même si cela implique de tourner le dos à ceux qui lui sont chers. Poursuivant son périple à travers les mers, Perséphone pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus, venus en renfort pour récupérer la pierre atlante et vaincre une fois pour toute la menace qui règne dans les océans. Leur voyage les amènera jusqu'à la cité que tous croyaient détruite, et qui recèle pourtant encore bien des secrets : l'impénétrable ville d'Atlantis.