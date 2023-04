Livres rêvés. Merveilles de l’écriture et de la lecture dans le conte de fées

Si la fée est aujourd'hui toujours représentée avec une baguette magique, cet objet n'est pourtant pas son apanage dans le conte de fées classique dans lequel l'écrit sous toutes ses formes - inscriptions, livres, bibliothèques - est largement prédominant comme le montre cette vaste étude. Elle englobe toute la période de la mode du genre en France, soit de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle, par des recensements exhaustifs et montre que la matière merveilleuse se nourrit dès ses débuts de l'essor de l'alphabétisation, du développement de l'imprimé ou encore des débuts de la bibliothéconomie. Un aspect inédit de l'histoire culturelle et le charme de ces représentations tout à la fois nostalgiques et modernes, aristocratiques et féministes sont ainsi dévoilés. Cette enquête permet de mesurer l'originalité de ce genre littéraire dans son accueil du livre et de l'écrit, comme dans son évolution qui accompagne le mouvement des Lumières.